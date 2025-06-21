Gaziantep'te Anız Yangınlarına Karşı Denetim ve Eğitim Faaliyetleri

Gaziantep'te Anız Yangınlarına Karşı Denetim ve Eğitim Faaliyetleri
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, anız yangınlarıyla mücadele kapsamında dron destekli denetimler gerçekleştirmekte ve arazi sahiplerine eğitim vererek bu yangınların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından anız yangınlarına yönelik denetim yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakılması olaylarına karşı resmi ve sivil devriye ekipleri tarafından dron destekli denetim yapılıyor.

Devriye ekipleri denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Açıklamada, anız yangınının ekilecek ürüne zarar verdiği, toprağı verimsizleştirdiği, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğü belirtilerek, anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceği ve gerekli yasal cezai işlemin yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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