Gaziantep'te anız yangınında 110 zeytin ağacı zarar gördü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tarlada hasat yapılan alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü ancak 110 zeytin ağacı zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangınından 110 zeytin ağacı etkilendi.
Fevzipaşa Mahallesi kırsalında hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, İslahiye Belediyesine ait Çöp Toplama Merkezi'ne ulaşmadan Zincirli Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, mahalle halkının da ekiplere yardımıyla yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yaklaşık 3 dönüm alandaki anız yangınında, 110 zeytin ağacı zarar gördü.