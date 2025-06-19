Gaziantep'te Anız Yangını Makilik Alana Sıçradı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışması sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şatırhöyük Mahallesi kırsalında meydana geldi. Anız yangının kısa sürede makilik alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını girenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekili sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre,10 dönümlük alan zarar gördüğü ve yangına müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-