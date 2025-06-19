Gaziantep'te Anız Yangını Makilik Alana Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ilk belirlemelere göre 10 dönümlük alanda zarara yol açtı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı. Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışması sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şatırhöyük Mahallesi kırsalında meydana geldi. Anız yangının kısa sürede makilik alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını girenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekili sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilk belirlemelere göre,10 dönümlük alan zarar gördüğü ve yangına müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü

İBB Meclisi karıştı! Sıralara çıkıp birbirlerinin üzerine yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.