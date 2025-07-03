Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını, yangın söndürme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 150 dönüm arazi zarar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesindeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam eden yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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