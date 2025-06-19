Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakma nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk ve makilik alanlara sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, anız yakmadan dolayı çıkan, otluk ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Şatırhüyük Mahallesi yakınlarında, hasadı yapılmış tarlada anız yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede görev alan 1 helikopter, 3 su tankı, 6 arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 30 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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