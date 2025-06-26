Gaziantep'te Anız Yakan Kişiye 47 Bin Lira Ceza
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, orman yangınlarını önlemek amacıyla yapılan devriye çalışmalarında anız yakan C.K'ye 47 bin 320 lira idari para cezası kesildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde anız yakan kişiye 47 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınları ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde C.K'nın 85 dönüm buğday bahçesinden kalanları yakarak anız yangınına neden olduğu belirlendi.
Suçüstü yakalanan C.K'ye, 47 bin 320 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel