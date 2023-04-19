Gaziantep'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi Dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak sırasında bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sağanak sonrası trafikteki sürücüler ile yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte yağmurun aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.