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Gaziantep'te Ani Manevra Sonucu Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'te Ani Manevra Sonucu Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan sürücü Mehmet Y., aracın kontrolünü kaybederek takla attı ve yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapmak isterken takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Y. (42) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep Karayolunun 22'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 06 BZ 4053 plakalı otomobille Sakcagözü Mahallesi mevkisine geldiğinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan sürücü Mehmet Y. ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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