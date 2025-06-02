Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri düzenlendi

Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando il seçmeleri düzenlendi.

Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando il seçmeleri düzenlendi.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen seçmelerde yaklaşık 400 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep Tekvando İl Temsilcisi Ersoy Deveci, AA muhabirine, Gaziantep Anadolu Yıldızlar Ligi tekvando il seçmelerinin 31 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında spor salonunda yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 400 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği seçmelerin sonunda 10 kadın 10 erkek sporcunun birinci olacağını ifade eden Deveci, "Birinciler öncelikle çeyrek finalde, derece elde ettiği durumunda yarı finalde ve daha sonra Türkiye finallerinde Gaziantep'i temsil edeceklerdir. Son dönemlerde finallerde dereceye giremedik. Öncelikle hedefimiz Türkiye finallerinde dereceye girmek. Daha sonra ki hedefimiz ise şampiyon olmak." dedi.

Deveci, Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Seçmelerde dereceye giren sporculara şehit aileleri madalya takdim etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.