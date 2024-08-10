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Gaziantep'te Ambulansla Tanker Çarpıştı: 3 Sağlık Görevlisi Yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, ambulansla tanker çarpıştı ve 3 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla tankerin çarpıştığı kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Sürücü A.M. idaresindeki 71 EK 347 plakalı tanker ile A.G'nin kullandığı 33 EBB 543 plakalı ambulans Kırıkçalı Mahallesi'ndeki yolda çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri B.K. ve K.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulansla kaldırıldıkları İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan ambulanstaki görevlilerin gittikleri bir vaka dönüşü Altınüzüm Mahallesi'ndeki görev noktasına dönmekte olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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