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Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki göğüs ağrısı şikayeti bulunan hasta için vakaya giden A.Y. idaresindeki 27 BOD 93 plakalı ambulans, Hatay Bulvarı'nda H.H. yönetimindeki 27 ATV 581 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.H. ve eşi F.H. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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