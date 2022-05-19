GAZİANTEP - Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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GAZİANTEP - Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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İki şüphelinin AVM otoparkına gelip motosiklete binmesi ve otoparktan ayrılması Zanlıların adliyeye götürülmesi Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı, tutuklandı.

İki şüphelinin AVM otoparkına gelip motosiklete binmesi ve otoparktan ayrılması

Zanlıların adliyeye götürülmesi

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Otoparkın güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren B.Ç, ve F.K. adlı şüphelileri çaldıkları motosikletle birlikte yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 şüphelinin otoparka gelip burada bulunan motosiklete binip otoparktan çıkmaları görülüyor.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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