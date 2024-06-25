Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerinde eylem yapan 9 kişi yakalandı

Gaziantep'te alışveriş merkezindeki bir iş yerine girerek eylem yapan 9 kişi polis tarafından yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçesinde bir grubun AVM girişinde bulunan iş yerine 23 Haziran saat 21.00 sıralarında girerek eylem yapmaları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, eylemi gerçekleştiren 9 şahıs yakalanmış ve haklarında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.