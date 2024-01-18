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Gaziantep'te 'Alfa Kuşağında Aile Olmak' Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

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Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşide, kişisel gelişim ve eğitim uzmanı Yusuf Yapıcı, alfa kuşağı ve aile bilinci konularında katılımcılara bilgi verdi.

Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "alfa kuşağında aile olmak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı aile söyleşileri kapsamında, kişisel gelişim ve eğitim uzmanı, yazar Yusuf Yapıcı'nın sunumuyla il müdürlüğü konferans salonundaki söyleşiye davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, aile odaklı bir söyleşide buluştuklarını ifade ederek, "Aile, toplumun temel taşıdır ve bu temel üzerine inşa edilen değerler, toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için hayati öneme sahiptir. İnsanları işlerini birbirleriyle istişare ederek karar vermeye teşvik eden şura ilkesi, bizim de bu önemli toplantıda bir araya gelmemizin temelini oluşturmaktadır." dedi.

Aile içindeki değerlerin korunması, güçlenmesi ve aile bireylerinin karşı karşıya kaldığı zorluklarla mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin altını çizen Kaya, Gaziantep'te yürüttükleri çalışmalarla, aile merkezli sosyal sorunların tespiti ve çözümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yusuf Yapıcı da, 2010 yılı itibariyle doğan neslin alfa kuşağı olarak adlandırıldığını belirterek, bu kuşağın temel özellikleri ve aile bilinciyle ilgili konularda katılımcılara bilgi aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Yüzyılı Mutlu Kaya Gaziantep Eğitim Güncel Haberler

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