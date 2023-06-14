Gaziantep'te Alacak-Verecek Meselesi Yüzünden Tartıştığı Arkadaşını Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olay, 28 Mayıs 2023 günü Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.H.C. isimli şahıs ile F.E. isimli şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında F.E. isimli şahıs, İ.H.C. isimli şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan İ.H.C. isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan katil zanlısı F.E. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olaydan 16 gün sonra yakalanarak gözaltına aldı. Katil zanlısı F.E., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.