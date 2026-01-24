Haberler

Gaziantep'te tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı E.G.'yi tabancayla vurarak öldüren H.A., tutuklandı. Olay sonrası şüphelinin uyuşturucu hap bulundurduğu ve suç aletini parçalayarak sakladığı tespit edildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Savcılı Mahallesi'nde boş bir arsada araç içerisinde şüpheli H.A. (33) ile E.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.G'ye tabancayla ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, E.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli H.A'nın olay sonrası suç aleti tabancayı parçalayarak farklı noktalara attığını tespit etti.

Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada da 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenilen E.G. hakkında ailesi tarafından iki gün önce Mavikent Jandarma Karakolu'na kayıp müracaatında bulunulduğu bildirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
İllallah eden mahalleli evinin camına 'Uyuşturucu satışı yoktur' yazısı astı

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

İllallah eden mahalleli evinin camına 'Uyuşturucu satışı yoktur' yazısı astı

