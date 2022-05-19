Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde ikamet eden Ömer K. (55) ve kardeşi Ahmet K. (58) ile kuzenleri Mehmet K. (59) ve Osman K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.

Ekipler, Ömer K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Ahmet K, Mehmet K. ve Osman K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Ahmet K, Oğuzeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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