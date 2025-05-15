Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep'te Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, kortej yürüyüşü düzenledi.

Aile Yılı kapsamında Balıklı Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Yeşilsu Cami Anıtı'na kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı İlker Eker, yaptığı açıklamada, toplumsal yozlaşmanın arttığı dönemlerde sevginin paylaşıldığı aile ortamının önem kazandığını dile getirdi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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