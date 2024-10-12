Gaziantep'te Aile Katliamı: Baba Eşini ve 4 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Gaziantep'te bir baba, psikolojik sorunları nedeniyle eşini ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi ve çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.