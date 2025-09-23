Gaziantep'te Ahilik Haftası Kutlandı

Gaziantep'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te Kalealtı Meydanı'nda toplanan esnaf ve kutlama komitesi, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma ve şet kuşatma töreni düzenlendi. Törende ilin ahisi, kalfası ve çırağına plaketleri takdim edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuşmasında ahilik kurallarının yüzyıllardır geleneklerden süzülerek esnaftan esnafa aktarıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ahilik geleneklerinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan da Ahi Evran-ı Veli'nin Anadolu'da kurduğu bu sistemin yüzyıllardır varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Törene, Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve protokol üyeleri katıldı.