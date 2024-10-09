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Gaziantep'te Ahilik Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Gaziantep'te Ahilik Haftası Etkinliklerle Kutlandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen 'Ahilik Haftası' etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kaymakam Erciyas, ahiliğin dayanışma ve kardeşlik örneği olduğunu vurguladı. Esnaf ve sanatkarlar, ahiliğin ticaretle güzel ahlakı birleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurdağı Kaymakamı Nurettin Cemil Erciyas da konuşmasında, Ahiliğin dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu belirtti.

Nurdağı Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Mehmet Şentürk, ahiliğin ticaret ile güzel ahlakı birleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan, ekonomik ve kültürel bir oluşum olduğunu söyledi.

Katılımcılar, Nurdağı Küçük Sanayi Kooperatifinde esnaf ziyaretleri sonrasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerince sergi gezildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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