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Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yapan E.Ö'yü yakaladı, çalıntı malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Hisarcık Nurdağı Güncel Haberler

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