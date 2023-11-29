GAZİANTEP'TE AĞIR HASARLI 7 KATLI BİNA, YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde ağır hasar aldığı için tahliye edilen 7 katlı Doğan Apartmanı'nda, sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, çökme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.