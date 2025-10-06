Haberler

Gaziantep'te ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Göllüce Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi Mehmet T'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde dün, Yaşar T. (40) ile ağabeyi Mehmet T. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar T, ağabeyi Mehmet T'yi bıçakla yaralamıştı. Şüpheli Yaşar T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
