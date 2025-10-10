Gaziantep'te Afet Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Genel Müdürlüğü tarafından "Hak Sahipliği Süreçleri ve Barınma Çalışmaları" konulu toplantı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede yürütülen kalıcı konut inşaatları, hak sahipliği başvuru süreçleri, yerinde dönüşüm projeleri ve barınma alanındaki mevcut çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılar, afet sonrası sürecin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi adına yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanmasına yönelik planlamalar görüşüldü.

Toplantıya, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Elif Bağ, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır katıldı.