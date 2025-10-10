Haberler

Gaziantep'te Afet Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye'de düzenlenen toplantıda, AFAD tarafından deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri ve barınma ihtiyaçları değerlendirildi. Katılımcılar, afet sürecinin etkin yönetimi için önerilerde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Genel Müdürlüğü tarafından "Hak Sahipliği Süreçleri ve Barınma Çalışmaları" konulu toplantı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede yürütülen kalıcı konut inşaatları, hak sahipliği başvuru süreçleri, yerinde dönüşüm projeleri ve barınma alanındaki mevcut çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılar, afet sonrası sürecin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi adına yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların barınma ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanmasına yönelik planlamalar görüşüldü.

Toplantıya, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Hak Sahipliği Dairesi Başkanı Elif Bağ, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 2,5 saatlik toplantı

2,5 saatlik ekonomi zirvesi! İşte kurulun belirlediği 4 hedef
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 2,5 saatlik toplantı

2,5 saatlik ekonomi zirvesi! İşte kurulun belirlediği 4 hedef
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.