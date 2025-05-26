Gaziantep'te afet yardım görevlilerine "Ruh Sağlığı Eğitimi" verildi

Gaziantep'te afet yardım görevlilerine 'Ruh Sağlığı Eğitimi' verildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının proje ortaklığında Gaziantep'te, "Doğal Afet Mağdurlarını Desteklemek, Yardım Görevlileri İçin Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının proje ortaklığında Gaziantep'te, "Doğal Afet Mağdurlarını Desteklemek, Yardım Görevlileri İçin Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Proje kapsamında, afetten etkilenen vatandaşlara rehberlik ve destek sunmak amacıyla modüler eğitim materyalleri geliştirildi. Yardım görevlilerine, mağdurlara empatiyle yaklaşmaları, kültürel hassasiyet göstermeleri ve ruh sağlığına dair bilinçli destek verebilmeleri için kapsamlı bir eğitim sunuldu.

İstasyon Gaziantep Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, projenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız, milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan depremlerin ardından hep birlikte büyük bir yıkımın ortasında umut inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz."

Taşkın, projenin, afet sonrası hem yardım görevlilerinin ruh sağlığını korumayı hem de afetzedelerle daha etkili ve duyarlı bir iletişim kurulmasını hedeflediğini belirtti.

İletişim Uzmanı Deniz Aygün Bayram ise projenin detaylarına dair sunum yaptı.

Sunumun ardından Aygün Bayram ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Bora Bayraktar, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Gaziantep ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlükleri, AFAD, Kızılay, UMKE personeli ile akademisyenler ve psikologlar katıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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