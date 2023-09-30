Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi

Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.

Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen ve iki gün süren "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" sona erdi.

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın moderatörlüğünü yapan Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, afetten önce toplumu ve şehirleri dirençli hale getirmekte de medyanın önemli rolü olduğunu belirtti.

Afet döneminde medyaya önemli ve hayati görevlerin düştüğünü aktaran İşbilir, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın geneline baktığımız zaman hemen hemen her coğrafyada maalesef büyük afetlere şahit oluyoruz. Bu anlamda günümüzde afet haberciliğinin önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle sosyal medyanın güçlü olduğu bu zamanda dezenformasyona karşı da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu noktada Anadolu Ajansının oluşturduğu Teyit Hattı oldukça önemli bir görev yerine getirdi ve getirmeye devam ediyor."

Programda konuşan AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ise 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anlarından itibaren yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

Afet haberciliğinde hızlı ve güvenilir bilginin önemine değinen Kocalar, "Afet ve kriz haberciliğinde hem zamana karşı hem de doğru bilgiye karşı bir yarış söz konusu. Bu gibi ortamlarda bir bilgiyi mutlaka ikinci kez teyit ettikten sonra hızlıca abonelere servis ediyoruz." dedi.

Programa, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım, muhabir Cem Tekel, TRT Haber Muhabiri Muratcan Öztürk, Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Akın konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmaların ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.