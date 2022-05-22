Gaziantep'te acil serviste kızına ve sağlıkçıya saldıran şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te acil serviste kızına ve sağlıkçıya saldıran şüpheli tutuklandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te acil serviste kızına ve sağlıkçıya saldıran şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde kızını darbedip sağlıkçıyı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde kızını darbedip sağlıkçıyı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin acil servisine gelen O.D. henüz belirlenemeyen nedenle kızını darbetti.

???????O.D. daha sonra kendisini engellemek isteyen sağlıkçı Bülent Arık'ı bıçakla yaraladı.

Hastaneden ayrılan O.D, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, O.D'nin önce kızına daha sonra sağlıkçılara saldırması ve hastaneye zarar vermesi görülüyor.?????

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, 112, Güncel, Haberler

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