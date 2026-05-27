Gaziantep'te kurban kesim kazaları

GAZİANTEP'te, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Gaziantep'te, bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesimi için vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen alanlarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını evlerinin önünde kesti. Kesim sırasında bazı kişiler bıçak ve satırlarla kendilerini yaraladı. El ve ayaklarından yaralananlar ve yakınları tarafından hastaneye getirildi.

İpe astıkları kurbanlığı taşıyan ipin koptuğu sırada bıçağın eline geldiğini söyleyen Hatice Durnaoğlu, "Kurbanımızı kestik ve iple astık. İp kopunca bıçak benim parmağıma geldi. Parmağıma 3 dikiş atıldı şimdi. Daha kötüsü olmadığına sevindim" diye konuştu.

Kurbanlığı keserken bıçağın el kasına denk geldiğini ve derin kesik oluştuğu için ameliyat gerektirdiğini söyleyen Hüseyin Güneş, "Acemi kasap oldum. Keserken bıçak elimin kasına geldi. Son kurbanı kesiyordum. Burada acilde ilk tedaviyi yaptılar ama derin bir kesik olduğu ve kasıma denk geldiği için beni şehir hastanesine sevk ettiler" dedi.

Yorgun olduğu için kesim sırasında elini kestiğini söyleyen Fatih Cihan ise "Biraz yorgunluğum vardı. Kurbanlığın ciğerini çıkartırken bıçak damarıma geldi. Şehitkamil Hastanesi'nde dikiş atıldı elime. Şimdi iyiyim" diye konuştu

Çoğu hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu olan vatandaşlar, kurbanlık kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
