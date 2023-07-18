Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 90 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te 90 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 90 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 90 litre etil alkol, 5 şişe sahte alkol, 1.5 litre viski aroması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.