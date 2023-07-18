Gaziantep'te 90 litre etil ve 5 şişe sahte alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 90 litre etil, 5 şişe sahte alkol ve 1,5 litre viski aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te 90 litre etil ve 5 şişe sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 90 litre etil, 5 şişe sahte alkol ve 1,5 litre viski aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel