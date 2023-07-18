Gaziantep'te 90 litre etil ve 5 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 90 litre etil, 5 şişe sahte alkol ve 1,5 litre viski aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.