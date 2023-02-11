GAZİANTEP'TE 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI -1
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Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel