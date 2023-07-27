Gaziantep'te 9 Kilo Esrar ve 600 Gram Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 9 kilo 200 gram esrar ile 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 9 kilo 200 gram esrar ile 600 gram skunk ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde; 9 kilo 200 gram esrar, 600 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan ev sahibini ise gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.