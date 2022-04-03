Gaziantep'te 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 9 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde gözaltına alınan 18 hırsızlık zanlısından 9'u tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde gözaltına alınan 18 hırsızlık zanlısından 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçedeki 15 farklı hırsızlık olayındaki faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda inceleme ve araştırma yapan ekipler, söz konusu hırsızlık olaylarıyla ilgili 18 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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