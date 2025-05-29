Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, Şehitkamil ilçesinde Y.Y'ye ait iş yerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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