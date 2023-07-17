Gaziantep'te 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 8 pompalı tüfek ve dijital terazi de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.