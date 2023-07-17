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Gaziantep'te 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 8 pompalı tüfek ve dijital terazi de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yaptı.

Araçta 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek ve dijital terazi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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