Gaziantep'te 83 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Gaziantep'te yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 8 pompalı tüfek ve dijital terazi de bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 780 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yaptı.
Araçta 83 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 780 uyuşturucu hap, 8 pompalı tüfek ve dijital terazi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel