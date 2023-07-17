Gaziantep'te 83 Kilo Metamfetamin ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 83 kilo 700 gram metamfetamin, 2 bin 780 uyuşturucu hap ve 8 pompalı tüfek bulundu. Şüpheli sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.