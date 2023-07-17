Gaziantep'te 83 Kilo Metamfetamin ve Binlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir araçta yapılan aramada 83 kilo 700 gram metamfetamin ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca araçta pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve fişekler de bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin durduğunu bir aracın içerisinde bulunan valizlerden uyuşturucu çıktı. Ekipler yaptığı aramalarda 5 valiz ve 1 büyük poşet içerisinde gizlenmiş 83 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.

İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP