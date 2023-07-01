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Gaziantep'te 82 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te 82 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 82 kilogram 925 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda 82 kilogram 925 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 80 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 225 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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