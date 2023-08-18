Gaziantep'te 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.