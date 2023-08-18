Gaziantep'te 81 Kilo Shunk Ele Geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 81 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta 81 kilo shunk ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. 18 Ağustos tarihinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 81 kilo skunk ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP