Gaziantep'te 80 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kamyonun kasasında 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kent girişinde önlem alan ekipler, plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasındaki çantalarda 80 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonda bulunan ve ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.