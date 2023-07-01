Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 80 kilo 700 gram skunk ile 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

- Gaziantep'te 80 kilo skunk ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 80 kilo 700 gram skunk ile 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda 80 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 225 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.