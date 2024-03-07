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Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması gerçekleştirildi

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Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen buluşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Kurum çalışanları ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber'in de katıldığı etkinlikte, kadının toplumdaki önemi vurgulandı.

Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşma gerçekleştirildi.

???????Erikce Mutfak Sanatları merkezinde gerçekleştirilen buluşmada kurumdan çalışan personelleri ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ilk önce kurum içinde kutlayarak başlamak istediklerini, 8 Mart'ın kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kadının kültürümüzde, tarlayı sürerken de çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de, üreten olduğuna değinen Kaya, "?Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada, kadın emeği vardır. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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