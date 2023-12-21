Gaziantep'te 8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uygulamada 8 kilo 42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Şok Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirdi.

Ekipler, bir araç ve şehirler arası yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 21 gram eroin ve 7 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.