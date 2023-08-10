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Gaziantep'te 8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 8 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 8 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği bir araçta operasyon yaptı. Operasyonda yapılan aramalarda 8 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yasal işlem yapılan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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