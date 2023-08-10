Gaziantep'te 8 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te 8 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente giriş noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpeği Hazal'ın tepkisi üzerine derinlemesine arama gerçekleştirdi.
Aramada 8 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel