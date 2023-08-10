Gaziantep'te 8 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.