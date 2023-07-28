Gaziantep'te 8 kilo 550 gram skunk yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, 8 kilo 550 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.