Gaziantep'te 8 kilo 550 gram skunk yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, 8 kilo 550 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel