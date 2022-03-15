Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Göçmen, Güncel, Haberler

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