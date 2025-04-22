Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçta yaptıkları aramada, 780 gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirdi, A.C.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.