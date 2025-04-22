TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir uygulama noktasında durdurulan araçta yaptıkları aramada, 780 gümrük kaçağı parfüm ve deodorant ele geçirdi, A.C.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.